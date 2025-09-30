edición general
La Comunidad de Madrid destina a la educación y sanidad concertadas más del doble de fondos públicos que la media del país

La Comunidad de Madrid destina a la educación y sanidad concertadas más del doble de fondos públicos que la media del país

Así se pone de manifiesto al comparar el porcentaje de gasto regional sobre el PIB con el del resto de comunidades: el de Madrid se sitúa 7,4 puntos porcentuales por debajo de la media española, según los datos de 2023.

etiquetas: ayuso , pp , corrupción , educación , sanidad
almadepato
Más dinero de todos que se va al bolsillo de unos pocos.
Y les seguís votando.
Menuda cantidad de nada tenéis en la cabeza.
autonomator
#7 siento repetirme, pero recuerdo que la tiparraca esta y sus secuaces no ganaron las elecciones, la ganaron los abstencionistas.
Hay que agradecerles a ellos y ellas por todo lo que se ha conseguido está consiguiendo con su gesto.
En próximas elecciones recordad absteneos como repulsa y critica aguda al modelo y a la nueva izquierda y mi,mi,mi
(así nos luce el pelo)

· Abstenciones 1.797.862
- PP  1.599.186 70 

elecciones.comunidad.madrid/es/resultados-elecciones-asamblea-madrid-2

Y si, cierto que no todos los que no van a votar lo hacen como protesta al modelo/sistema electoral ... llámale X. Pero que muchos/as se creen que así son más puros y más dignos. Ita est
RoterHahn
#8
Yo lo formularía asi.
Sanidad pública= (Gratuita (pagado a traves de mis impuestos).
Educación publica= (Gratuita (pagado a traves de mis impuestos).

Sanidad concertada= (Pagado con mis impuestos); ¿Me sale gratis, ó debo de pagar una segunda vez?
Educación publica= (Pagado con mis impuestos); ¿Me sale gratis, ó debo de pagar una segunda vez?

Si de mis impuestos se deriva dinero mio a la concertada, y despues debo de pagar otra vez,
la realidad diría que es puñetera, pues pagare más por las concertadas que si fuesen solamente públicas.
Macnulti_reencarnado
#16 no, no va así. Hay que ver lo que se paga por paciente/alumno. Si el servicio es el mismo, lo más barato.
XtrMnIO
Si no de qué iba a tene un Maserati y varios pisacos el novio de la Quironesa?
pitercio
Para eso están en el estado, para saquearnos.
DonaldBlake
¡Fuera la escuela concertada!

El que quiera exclusividad, que se la pague.
DenisseJoel
Normal, al ser negocios privados necesitan más apoyo. No van a dar el dinero a colegios públicos cuyo personal ha tenido que superar una oposición.
daniMate
#2 ¿Los centros públicos de salud o educación dejan sobres en los despachos a propinados? Pues eso.
Macnulti_reencarnado
#13 estás bien, galán?
Macnulti_reencarnado
Y el resultado es mejor o peor que si se destinara a la sanidad pública? Ese es el dato clave.
daniMate
#1 para el dueño del centro privado la cuenta de resultados mejora cuando mamas de los fondos públicos

Teniendo en cuenta la inutilidad del PP a la hora de gestionar servicios públicos de forma eficaz , pues tampoco te extrañe.
El PP siempre a reconocido abiertamente su incapacidad para encontrar cómo gestionar cosas públicas. Por eso prefieren que la gestión la haga otro.
Macnulti_reencarnado
#4 #5 hay alguna encuesta no sesgada donde conocer la realidad? O son opiniones sectarias?
chochis
#1 igual o peor
Josecoj
#1 Cuando Ayuso sale diciendo eso de “colaboración público-privada” acaso piensas que es para mejorar el servicio o es para sus chanchullos?
Por cierto, desde que la Quironesa tiene al machaca investigado ya no se la ha vuelto a escuchar decir eso
Macnulti_reencarnado
#11 no lo sé, pero si me dan mejor servicio y me cuesta menos, por mi encantado. Y que conste que no soy de Madriz, así que ya os apañareis.
Josecoj
#12 Subcontratando y conseguir mejor servicio y más barato?!?!?! JAAJAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJAJA
