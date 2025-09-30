La Comunidad de Madrid destina a la educación y sanidad concertadas más del doble de fondos públicos que la media del país

Así se pone de manifiesto al comparar el porcentaje de gasto regional sobre el PIB con el del resto de comunidades: el de Madrid se sitúa 7,4 puntos porcentuales por debajo de la media española, según los datos de 2023.
Y les seguís votando.
Menuda cantidad de nada tenéis en la cabeza.
Hay que agradecerles a ellos y ellas por todo lo que
se ha conseguidoestá consiguiendo con su gesto.
En próximas elecciones recordad absteneos como repulsa y critica aguda al modelo y a la nueva izquierda y mi,mi,mi
(así nos luce el pelo)
· Abstenciones 1.797.862
- PP 1.599.186 70
elecciones.comunidad.madrid/es/resultados-elecciones-asamblea-madrid-2
Y si, cierto que no todos los que no van a votar lo hacen como protesta al modelo/sistema electoral ... llámale X. Pero que muchos/as se creen que así son más puros y más dignos. Ita est
Yo lo formularía asi.
Sanidad pública= (Gratuita (pagado a traves de mis impuestos).
Educación publica= (Gratuita (pagado a traves de mis impuestos).
Sanidad concertada= (Pagado con mis impuestos); ¿Me sale gratis, ó debo de pagar una segunda vez?
Educación publica= (Pagado con mis impuestos); ¿Me sale gratis, ó debo de pagar una segunda vez?
Si de mis impuestos se deriva dinero mio a la concertada, y despues debo de pagar otra vez,
la realidad diría que es puñetera, pues pagare más por las concertadas que si fuesen solamente públicas.
El que quiera exclusividad, que se la pague.
Teniendo en cuenta la inutilidad del PP a la hora de gestionar servicios públicos de forma eficaz , pues tampoco te extrañe.
El PP siempre a reconocido abiertamente su incapacidad para encontrar cómo gestionar cosas públicas. Por eso prefieren que la gestión la haga otro.
Por cierto, desde que la Quironesa tiene al machaca investigado ya no se la ha vuelto a escuchar decir eso