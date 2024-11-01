edición general
Comunicado sobre la detención de Néstor Prieto y la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

Descifrando la Guerra lamenta comunicar que nuestro compañero Néstor Prieto Amador ha sido detenido por las autoridades israelíes mientras informaba desde la Global Sumud Flotilla. El objetivo de nuestra cobertura especial era poner el foco sobre el bloqueo que Israel ha impuesto en torno a la Franja de Gaza. Para ello, accedimos a acompañar a la travesía que partió el pasado 31 de agosto del puerto de Barcelona y que buscaba entregar ayuda humanitaria a la población palestina. Desde el inicio de la expedición, nuestro compañero ha relatado...

Torrezzno #1 Torrezzno
Como saben que esta detenido?
#3 pozz *
Menuda meada de tiesto, vale que lo tuviesen preparado para cuando ocurriese lo que es obvio que va a ocurrir, pero en la emision de la flotilla aun a las 21:35 hora española, se puede apreciar cierta normalidad.
efectogamonal #2 efectogamonal
Se han metido en la boca del lobo, veremos como acaba todo esto, pero la cosa no pinta nada bien {0x1f525}
platypu #4 platypu
Descifrando la propaganda se deberia llamar la web esta de mierda
Pejeta #6 Pejeta
#4 o amando al genocida se debería llamar el nick este de mierda
vendex #5 vendex
Hay convocatorias de protestas ahora mismo delante de consulados y embajadas Israelís. Ya BASTA de genocidio, asesinatos y secuestros!
Natxelas_IV #7 Natxelas_IV *
Dudo que Israel vaya a matar a nadie. Los detendrán un tiempo, los liberarán por presiones de los respectivos países y a otra cosa mariposa.
Ah, y las embarcaciones pa'ellos, que por algo son judíos. :troll:
#8 DenisseJoel
#7 Dudo que Israel vaya a matar a nadie.

:shit:
#9 Toponotomalasuerte
#7 y los periodistas, médicos y ayuda internacional asesinada por Israel? Chiquilladas?
