Comunicado sobre la detención de Néstor Prieto y la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

Descifrando la Guerra lamenta comunicar que nuestro compañero Néstor Prieto Amador ha sido detenido por las autoridades israelíes mientras informaba desde la Global Sumud Flotilla. El objetivo de nuestra cobertura especial era poner el foco sobre el bloqueo que Israel ha impuesto en torno a la Franja de Gaza. Para ello, accedimos a acompañar a la travesía que partió el pasado 31 de agosto del puerto de Barcelona y que buscaba entregar ayuda humanitaria a la población palestina. Desde el inicio de la expedición, nuestro compañero ha relatado...