edición general
8 meneos
13 clics
Comunicado de las secciones sindicales de CNT GEACAM en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo: ‘¿Qué está pasando en GEACAM?’

Comunicado de las secciones sindicales de CNT GEACAM en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo: ‘¿Qué está pasando en GEACAM?’

¿Por qué la empresa no quiere negociar otro Convenio Sectorial o al menos actualizar el III Convenio Colectivo para el personal de las empresas adjudicatarias de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?

| etiquetas: cnt , geacam , guadalajara , ciudad real , toledo
6 2 0 K 80 actualidad
1 comentarios
6 2 0 K 80 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
En 2022 se firmó el Convenio Colectivo de Geacam S.A. y actualmente se ha constituido mesa de negociación para el II Convenio Colectivo de empresa, pero para empezar la empresa ha manifestado que no podrán plantearse incrementos en las retribuciones, ni modificaciones que conlleven incrementos retributivos.

Ahora que venga el Fondóndeltó a explicar las ventajas de la reforma argentina donde se se dergulan estas y es lo que diga el empleador, que te paga en dinero o cacahuetes según le interese.
0 K 13

menéame