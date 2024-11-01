Comunicado de las secciones sindicales de CNT GEACAM en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo: ‘¿Qué está pasando en GEACAM?’

¿Por qué la empresa no quiere negociar otro Convenio Sectorial o al menos actualizar el III Convenio Colectivo para el personal de las empresas adjudicatarias de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
| etiquetas: cnt , geacam , guadalajara , ciudad real , toledo
Ahora que venga el Fondóndeltó a explicar las ventajas de la reforma argentina donde se se dergulan estas y es lo que diga el empleador, que te paga en dinero o cacahuetes según le interese.