Compromís denuncia en València un recorte de tres millones para ayudas sociales

La coalición alerta de que la reducción de 7 a 4 millones en la ayuda de emergencia deja desprotegidos a miles de hogares en un momento de máxima vulnerabilidad

NPCMeneaMePersigue #1
De los creadores de no avisamos de las emergencias pa que los turistas consuman en Valencia y matamos 230 personas, llega recortamos en ayudas sociales y las destinamos al turismo

La Comunidad Valenciana amplía hasta 18 millones el Bono Viaje para afectados por la dana www.agenttravel.es/noticia-060046_La-Comunidad-Valenciana-amplia-hasta
#2 ContracomunistaCaudillo
No explica porqué se han eliminado esas ayudas por tanto se trata de una noticia incompleta y sesgada. De todas maneras, la izquierda es muy de perpetuar medidas como quiere hacer con la prohibición de ejecutar desahucios de "familias vulnerables" por culpa de la pandemia del COVID.
