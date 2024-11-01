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El compañero terrestre
Los enjambres de drones no sólo están en el aire. “Los carros y los obuses también necesitarán un compañero”. Lecturas y conclusiones tras Defence24Days
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Interesante texto... Parece alguien del ejercito (probablemente de caballería) que no quiere quedarse atrás y exige su queso en el presupuesto... En ucrania han perdido su independencia y ahora solo están de apoyo pesado de la infantería (necesario), se les acabo moverse libremente por las praderas
Igualmente Me hacen gracia los drones terrestres que se muestran, parecen maquetas para niños ricos, que no se van a usar seriamente.
Los drones aéreos en ucrania evolucionaron a marchas forzadas…
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Igualmente Me hacen gracia los drones terrestres que se muestran, parecen maquetas para niños ricos, que no se van a usar seriamente.
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