Cómo Trump está remodelando la Casa Blanca a su imagen y semejanza

Los presidentes van y vienen, pero la Casa Blanca perdura como un símbolo constante del poder y tradición de Estados Unidos. ¿Será realmente así? El mes pasado, trabajadores demolieron partes del icónico edificio que estaban en pie desde hace más de 120 años, dando inicio a los planes de Donald Trump de construir un nuevo salón de baile. Las dramáticas imágenes del Ala Este reducida a escombros fueron la señal más visible hasta ahora de cómo Trump busca remodelar la Casa Blanca a su imagen, casi un año después de ser reelegido presidente.

Pointman #9 Pointman
¿Os imagináis las que se montaría si el presidente decidiera demoler parte de la Moncloa y rehacerla a su gusto sin más? Pues los muy mucho conservadores y tradicionalistas del partido republicano no han dicho ni mu.
El gran líder ha dicho "rana" y ellos han saltado, como buenos peleles que son.
#3 SantanaS
Todo un símbolo, la demolición de la Casa Blanca.
#5 mam23
#3 y los estadounidenses aun sin enterarse que ya no estan en una democracia.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
O sea, cutre
themarquesito #4 themarquesito
#2 A mí me encanta la descripción que daba alguien por ahí del estilo de Trump: una mezcla entre Liberace y los últimos años de Ceausescu
Yorga77 #6 Yorga77
#4 Lo que me chirría es que no den los planos para revisión me da a mi que no es un salón de baile. ?(
Yorga77 #8 Yorga77
#7 Su familia o el cabestro que tenga detrás como el Hilibilly loco de su vicepresidente, o otro ignorante que elijan los que han colocado a naranja.
Yorga77 #1 Yorga77
Me da a mi que eso es una residencia para quedarse a vivir. :shit:
Milmariposas #7 Milmariposas
#1 Nu, nu... A ese le quedan meses...
