Cómo Trump está remodelando la Casa Blanca a su imagen y semejanza

Los presidentes van y vienen, pero la Casa Blanca perdura como un símbolo constante del poder y tradición de Estados Unidos. ¿Será realmente así? El mes pasado, trabajadores demolieron partes del icónico edificio que estaban en pie desde hace más de 120 años, dando inicio a los planes de Donald Trump de construir un nuevo salón de baile. Las dramáticas imágenes del Ala Este reducida a escombros fueron la señal más visible hasta ahora de cómo Trump busca remodelar la Casa Blanca a su imagen, casi un año después de ser reelegido presidente.