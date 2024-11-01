edición general
Cómo los tentáculos del narcotráfico se están infiltrando en Bélgica, un país en el corazón de la Unión Europea

A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda "urgente" al gobierno de su país. La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE). "¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado".

frg #2 frg
Intentan estimar el problema indicando muertos e incautaciones, cuando hay que mirar el dinero y sus blanqueadores y beneficiarios, que son los que realmente erosionan el estado de derecho.
#1 tierramar
¿Y algunas comunidades y/o pueblos en españa?
