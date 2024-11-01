Cómo tallar jeroglíficos como lo hacían los antiguos egipcios [Eng]  

En el nuevo video del Museo Victoria and Albert, la escultora y talladora de piedra Miriam Johnson demuestra cómo grabar en piedra el nombre del faraón Keops, quien construyó la Gran Pirámide. En el antiguo Egipto, escribir jeroglíficos era una habilidad altamente especializada, dominada solo por una pequeña fracción de la población. El hecho de que hubiera más de 1000 caracteres para memorizar probablemente tenía algo que ver con eso, pero la variedad de superficies en las que se escribían los jeroglíficos no podría haberlo hecho más fácil.