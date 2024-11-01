Cómo Sudamérica se está convirtiendo en la región petrolera de más rápido crecimiento en el mundo

La producción de petróleo en Sudamérica está aumentando rápidamente. No sólo ha marcado récords históricos este año, sino que las previsiones de los expertos apuntan a que será la región con la mayor velocidad de crecimiento del mundo en ese sector. Anticipan un salto de 30% entre 2024 y 2030, superando en su ritmo de expansión a Medio Oriente y Estados Unidos. El boom productivo estará impulsado principalmente por los grandes proyectos que operan en la zona conocida como el presal marino de Brasil, en el Bloque Stabroek de Guyana.