Cómo Sudamérica se está convirtiendo en la región petrolera de más rápido crecimiento en el mundo

La producción de petróleo en Sudamérica está aumentando rápidamente. No sólo ha marcado récords históricos este año, sino que las previsiones de los expertos apuntan a que será la región con la mayor velocidad de crecimiento del mundo en ese sector. Anticipan un salto de 30% entre 2024 y 2030, superando en su ritmo de expansión a Medio Oriente y Estados Unidos. El boom productivo estará impulsado principalmente por los grandes proyectos que operan en la zona conocida como el presal marino de Brasil, en el Bloque Stabroek de Guyana.

Lo que pasa es que extraer ese petroleo requiere un dineral en inversiones porque están en el mar (las plataformas marinas son muy caras). Y después la logística también cuesta mucho más dinero. Para acabar de redondear, las reservas ahí están bastante limitadas a unas cuantas décadas.

En el Golfo pérsico el petroleo es que prácticamente sale de la arena, lo que hace muy barata su extracción. Además su refinado es de mucha mayor calidad que elque sale del mar, y encima las reservas son inmensas e inagotables prácticamente.

La Guyana o Brasil pueden aprovechar ese petroleo ahora e invertir bien las ganancias, o pulírselo todo y dentro de unos años estar igual que como empezaron.
#1 Como lo de la isla aquella que tenía muchísimo guano? había tanto que se volvieron todos ricos de repente, y igual de rápido lo perdieron todo cuando se acabó el guano.
