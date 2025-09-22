edición general
14 meneos
33 clics
Cómo la OTAN bloqueó el mandato de paz de Zelenski en Ucrania en 2019

Cómo la OTAN bloqueó el mandato de paz de Zelenski en Ucrania en 2019

Las «organizaciones no gubernamentales» (ONG) financiadas por los gobiernos occidentales, que jugaron un papel clave en el derrocamiento del presidente Yanukóvich en 2014, desempeñaron cinco años después un papel central en la gestión de la sociedad civil y los medios de comunicación en Ucrania para invalidar los iniciales buenos propósitos de Zelenski.

| etiquetas: otan , guerra de ucrania , glenn diesen , zelenski
12 2 1 K 208 politica
5 comentarios
12 2 1 K 208 politica
Aguarrás #1 Aguarrás *
No puede ser... EEUU agitando el avispero para recoger ellos dividendos, saquear a Europa, y debilitar a Rusia mientras Ucrania se va al carajo.
No son tan malvados y retorcidos. No puede ser, ¿Verdad Úrsula?. :roll:
3 K 63
#2 tierramar *
Y ahora, aunque la mayoría de los europeos no queremos guerra, están haciendo con Europa lo mismo: meternos en una gran guerra a toda Europa. Los europeos CORREMOS UN SERIO PELIGRO. www.meneame.net/m/actualidad/espana-ofrece-otan-tres-cazas-avion-400-r Sanchez nos ha metido en la guerra
A la protesta por Palestina deberíamos uni la protesta por NO a la guerra de Ucrania
2 K 58
Tkachenko #4 Tkachenko
La falacia del multicuentas que no falte. Esperando la siguiente....
0 K 20
#5 eipoc
A ver qué dice el comando otanejo. Al final va a resultar que todo sucedió tal y como llevamos diciendo desde el primer día los prorrusos.
0 K 11
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Es curioso como en menéame, ese sitio tan de izquierda, se da voz a cualquier ultraderechista proruso.

Glenn Eric Andre Diesen (born 1979) is a Norwegian political scientist, political commentator and politician currently serving as a professor at the Department of Business, History and Social Sciences, University of South-Eastern Norway.[1] He has been a regular commentator on the Russian state-controlled international television network RT for several years, and has been accused of promoting Russian propaganda.[2][3][4][5][6][7][8][9] He is active in the pro-Russian party Fred og Rettferdighet.[1][7][4][10]
3 K -9

menéame