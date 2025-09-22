Las «organizaciones no gubernamentales» (ONG) financiadas por los gobiernos occidentales, que jugaron un papel clave en el derrocamiento del presidente Yanukóvich en 2014, desempeñaron cinco años después un papel central en la gestión de la sociedad civil y los medios de comunicación en Ucrania para invalidar los iniciales buenos propósitos de Zelenski.
| etiquetas: otan , guerra de ucrania , glenn diesen , zelenski
No son tan malvados y retorcidos. No puede ser, ¿Verdad Úrsula?.
A la protesta por Palestina deberíamos uni la protesta por NO a la guerra de Ucrania
Glenn Eric Andre Diesen (born 1979) is a Norwegian political scientist, political commentator and politician currently serving as a professor at the Department of Business, History and Social Sciences, University of South-Eastern Norway.[1] He has been a regular commentator on the Russian state-controlled international television network RT for several years, and has been accused of promoting Russian propaganda.[2][3][4][5][6][7][8][9] He is active in the pro-Russian party Fred og Rettferdighet.[1][7][4][10]