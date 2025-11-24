edición general
Cómo Nested Learning de Google acerca la inteligencia artificial al cerebro humano

El nuevo paradigma presentado en NeurIPS 2025 introduce una arquitectura multinivel que replica la flexibilidad y adaptación de la memoria biológica

