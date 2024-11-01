Cómo la mayor organización islámica del mundo impulsa la reforma religiosa en Indonesia e intenta influir en el mundo musulmán

Nahdlatul Ulama (NU), la mayor organización islámica del mundo con ~90 millones de miembros, promueve un “Islam humanitario” basado en la compasión. Rechaza el califato global y defiende sistemas constitucionales, igualdad entre musulmanes y no musulmanes, y el diálogo interreligioso. Este enfoque reformista emerge en Indonesia —una democracia pluralista— y busca influir en el mundo musulmán, aunque aún enfrenta resistencias.