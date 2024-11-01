edición general
Cómo la mayor organización islámica del mundo impulsa la reforma religiosa en Indonesia e intenta influir en el mundo musulmán

Nahdlatul Ulama (NU), la mayor organización islámica del mundo con ~90 millones de miembros, promueve un “Islam humanitario” basado en la compasión. Rechaza el califato global y defiende sistemas constitucionales, igualdad entre musulmanes y no musulmanes, y el diálogo interreligioso. Este enfoque reformista emerge en Indonesia —una democracia pluralista— y busca influir en el mundo musulmán, aunque aún enfrenta resistencias.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pues igual que la iglesia o los evangelistas o cualquier lobby
armadilloamarillo #2 armadilloamarillo *
#1 Sí. Las religiones se adaptan a la realidad de los países en las que están presentes, no al revés. La iglesia católica se adaptó a los nuevos tiempos y a un enfoque más pacifista después de la II Guerra Mundial, el Islam en Indonesia se ha adaptado a una sociedad democrática, etc.

Los evangelistas se adaptaron a la colonización y su discurso disculpaba la toma de tierras a la fuerza, el esclavismo, etc. A día de hoy, a diferencia del cristianismo romano (el oficial), o el anglicano, su…   » ver todo el comentario
#3 ombresaco
#2 Sí. Las religiones se adaptan a la realidad de los países en las que están presentes, no al revés.

-> Ocurren ambas cosas simultaneamente. La religión se adapta al la realidad donde está presente, y simultáneamente altera esa realidad
#4 silzul
#2 << Cuando muchos hablan de "Si se implementa el Islam en occidente, la civilización colapsará", no tienen en cuenta la historia. Lo más probable es que, como sucedió con el cristianismo, se implementara una versión del Islam distinta y contrapuesta a la de Irán y otras >>

Para que eso ocurra, la religión debe estar aislada o menos permeada de las corrientes filosóficas del exterior, y ser influenciada por el entorno. Dicho de otra manera que la cultura del país influya…   » ver todo el comentario
DarthAcan #5 DarthAcan *
#2 Ignoras que en muchas ocasiones cuando la élite religiosa alcanza el poder político al final es la realidad de los países la que se adapta a las decisiones de dicho poder político-religioso pej. Irán, Líbano (Líbano tuvo hace tiempo mayoría cristiana), Afganistán, Egipto...

En Egipto todo eran risas cuando querían imponer el hiyab:
youtu.be/hFbmb43ACGY?si=WVlPcsIXzPyDpfCk
Ahora la sharia es la principal fuente de legislación... No lo digo yo, viene indicado en su Constitución.
