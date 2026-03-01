Cómo Al-Juarismi dio origen a la palabra “algoritmo” hace 1.200 años

En su tratado de álgebra Hisāb al-ŷabr wa'l muqābala “compendio de cálculo por compleción y comparación”, el matemático persa Al-Juarismi sentó las bases del álgebra como disciplina sistemática. En el Bagdad del siglo IX, Al‑Juarismi escribió manuales que cambiaron la aritmética. Siglos más tarde, su nombre latinizado—Algoritmi—se convirtió en “algoritmo”: la palabra que hoy explica cómo calculan los bancos, los mapas y la IA. En el siglo IX la gran metrópoli intelectual estaba en Bagdad, en el actual Irak, bajo el califato abasí.