Cómo el Jefe del Mando Central de las FDI permite crímenes contra la humanidad en Cisjordania [EN]

La Resolución 2334 también dice que el Consejo de Seguridad no reconocerá ninguna anexión de territorio adquirido por la guerra. La prohibición de anexión también existe en la Carta de la ONU. Además, el derecho internacional prohíbe trasladar a la población del territorio ocupado a otro lugar, y también prohíbe trasladar a la población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Pero todos los gobiernos israelíes desde 1967 han ignorado el derecho internacional y han permitido la empresa de los asentamientos, que es ilegal según ese derecho