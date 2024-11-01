edición general
11 meneos
83 clics
Cómo Japón finalmente hizo imposible tener bebés [EN]

Cómo Japón finalmente hizo imposible tener bebés [EN]  

En este video, analizamos por qué la crisis demográfica de Japón no es una peculiaridad cultural, sino un problema matemático estructural que convierte formar una familia en un suicidio económico. Desde el "abismo profesional" que enfrentan las mujeres hasta el precio de 800.000 dólares por los diminutos apartamentos de Tokio, exploramos los cuatro "jefes" sociales que aplastan a la próxima generación. Esta no es solo una historia de Japón; es un anticipo del ataúd demográfico que espera al resto del mundo desarrollado.

| etiquetas: japón , natalidad , problema , estructural
10 1 0 K 166 Japón
4 comentarios
10 1 0 K 166 Japón
#2 lawerka
Y no sólo Japón
1 K 33
#3 audrey2012
#2 Japón va en la avanzadilla.
0 K 7
Chinchorro #4 Chinchorro *
#3 Aquí al menos tenemos algo de conciliación. Yo he podido pedirme reducción de jornada para que mi mujer "no pierda posición" en su carrera profesional, y podemos permitirnos ayuda doméstica. Allí es imposible, porque a las mujeres socialmente se les exige dejar de trabajar para dedicarse a la familia (que no solo son los hijos, también son los suegros). Y entre tener libertad social y financiera y pasar a ser sirvientas, adivina qué suelen elegir las mujeres japonesas.

No es que no tengan hijos, es que ni siquiera se están casando. Y allí, la imagen de "madre soltera" es prácticamente inexistente y muy marginal.
1 K 20
taSanás #1 taSanás
Confundían mucho a la gente con lo del porno con pulpos,
1 K 16

menéame