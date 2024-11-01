Cómo Japón finalmente hizo imposible tener bebés [EN]  

En este video, analizamos por qué la crisis demográfica de Japón no es una peculiaridad cultural, sino un problema matemático estructural que convierte formar una familia en un suicidio económico. Desde el "abismo profesional" que enfrentan las mujeres hasta el precio de 800.000 dólares por los diminutos apartamentos de Tokio, exploramos los cuatro "jefes" sociales que aplastan a la próxima generación. Esta no es solo una historia de Japón; es un anticipo del ataúd demográfico que espera al resto del mundo desarrollado.