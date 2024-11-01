Cómo la Italia renacentista luchó contra la peste [Eng]

La Italia del Renacimiento es a menudo recordada por su arte, arquitectura y filosofía. Pero algunos de sus inventos más radicales fueron mucho más prácticos: un nuevo sistema para el manejo de enfermedades. Mucho antes de la teoría de los gérmenes, ciudades como Venecia, Milán y Florencia consideraban la enfermedad algo que podían vigilar y controlar. Los empleados contaban los muertos cada mañana. Los inspectores llamaban a las puertas de los hogares sospechosos. Los magistrados de sanidad tenían la autoridad para cerrar mercados o rechazar