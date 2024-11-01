·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10178
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11821
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5600
clics
Engañabobos
6980
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4207
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
403
Las verdaderas razones del declive de Menéame
544
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
469
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
363
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
256
Jemima Kirke: “¿Cómo puede un judío apoyar los asesinatos de Gaza cuando nuestra identidad está definida por el Holocausto?”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
11
clics
¿Cómo imaginas tu futuro? Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanza la campaña '¿Cómo imaginas tu futuro?', con el objetivo de reivindicar la función pública en favor del derecho a la vivienda.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
1
1
0
K
23
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
23
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Somozano
Pisos públicos no pueden hacer o no quieren
Ahora publicidad (seguramente para agencias amigas) lo que quieras y más
Reivindicar dicen
El ministerio reivindicando
El ministerio pancartero
Que dimita la oposición
Seguro que meter al año medio millón de inmigrantes no tiene nada que ver
O se construye en un año lo equivalente a toda la provincia de Valladolid?
Eso es mentira
Por eso en España hemos aumentado la población en 2 millones en 4 años
Por los niños que parimos descontroladamente
1
K
17
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora publicidad (seguramente para agencias amigas) lo que quieras y más
Reivindicar dicen
El ministerio reivindicando
El ministerio pancartero
Que dimita la oposición
Seguro que meter al año medio millón de inmigrantes no tiene nada que ver
O se construye en un año lo equivalente a toda la provincia de Valladolid?
Eso es mentira
Por eso en España hemos aumentado la población en 2 millones en 4 años
Por los niños que parimos descontroladamente