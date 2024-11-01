edición general
2 meneos
11 clics

¿Cómo imaginas tu futuro? Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana  

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanza la campaña '¿Cómo imaginas tu futuro?', con el objetivo de reivindicar la función pública en favor del derecho a la vivienda.

| etiquetas: vivienda , crisis
1 1 0 K 23 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
#1 Somozano
Pisos públicos no pueden hacer o no quieren
Ahora publicidad (seguramente para agencias amigas) lo que quieras y más
Reivindicar dicen
El ministerio reivindicando
El ministerio pancartero
Que dimita la oposición
Seguro que meter al año medio millón de inmigrantes no tiene nada que ver
O se construye en un año lo equivalente a toda la provincia de Valladolid?
Eso es mentira
Por eso en España hemos aumentado la población en 2 millones en 4 años
Por los niños que parimos descontroladamente
1 K 17

menéame