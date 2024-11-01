edición general
Cómo hacer incienso casero de manera fácil y económica

Hacer tu propio incienso casero no solo es una actividad creativa, sino también una forma eficaz de llenar tu hogar con aromas personalizados. La aromaterapia se ha utilizado durante siglos para promover el bienestar físico y emocional. Los ambientadores caseros ofrecen una alternativa natural a los productos comerciales que a menudo contienen químicos artificiales.

alexwing #1 alexwing
Cualquier tipo de incienso es malo para la salud, por mu casero y natural que sea.
Pacman #2 Pacman
#1 por el humo, que le vamos a hacer. Pero es mejor un ambipur electrico?
#3 soberao
#2 Además Ambipur es una compañía que tiene vínculos con el sionismo y financia el genocidio de la población civil palestina:
masjidalaqsa.com/boycott/ambipur-israel-bds
boycott.thewitness.news/target/ambipur
Khadgar #8 Khadgar
#3 Entonces es mejor en términos de salud pero peor en términos éticos. Solución: no utilizar ninguno de los dos.
#9 soberao *
#8 Ambipur y otros ambientadores tienen muchos problemas que afectan a la salud y más cuando tienen dosificadores automáticos que saturan el ambiente cerrado con productos químicos en suspensión: www.indoordoctor.com/blog/health-hazards-plug-air-fresheners/
Khadgar #10 Khadgar
#9 ¿Y cómo salen paradas las barritas de incienso si las sometemos al mismo escrutinio? :roll:
Khadgar #7 Khadgar
#2 Sí, es mejor cualquier otro ambientador que no tenga humo.
Asimismov #4 Asimismov
#1 la planta del incienso es muy bonita y basta con acariciarla para que huela la mano y toda la casa. Pon macetas de interior.
Pacman #5 Pacman
#4 Esa planta no es incienso en si (Plectranthus coleoides)
huele muy, muy parecido, pero no es de donde se saca la resina de incienso natural. Eso es de un arbol (Boswellia sacra, Boswellia carteri y Boswellia serrata), pero en casa va muy bien la plantita.
Asimismov #6 Asimismov
#5 personalmente prefiero el aroma de la planta, es más fresco y ligero que el incienso en barras.
