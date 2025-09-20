edición general
Cómo funciona la abrumadora Paradoja de la Elección

En la actualidad, vivimos en un mundo donde la cantidad de opciones disponibles es abrumadora. Desde elegir qué serie ver en una plataforma de streaming hasta decidir qué producto comprar en el supermercado, las posibilidades parecen infinitas. Sin embargo, esta abundancia de opciones puede llevarnos a una situación paradójica: la paradoja de la elección. Este concepto sugiere que, en lugar de aumentar nuestra satisfacción, tener demasiadas opciones puede generar ansiedad y arrepentimiento.

