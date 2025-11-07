edición general
Como frenar la osteoporosis en la tercera edad

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que debilita los huesos, haciéndolos propensos a fracturas (muñecas, columna, cadera). Para su prevención es clave el entrenamiento de fuerza e impacto controlado, además de una dieta rica en calcio y Vitamina D. y eliminar hábitos nocivos. El diagnóstico temprano se hace con densitometría ósea. Este artículo explica de forma detallada y basado en evidencia científica como frenar el deterioro óseo a través del ejercicio y una dieta adecuada.

osteoporosis , salud , huesos , deporte , dieta , calcio
