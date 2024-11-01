Cómo conseguir privilegios de root en Linux con una herramienta de la élite del hacking: un mechero

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cocococo
Si tienes acceso físico a un ordenador y un destornillador, te conviertes en administrador.
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