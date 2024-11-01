·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8679
clics
¿Pero la conocía o no?
7116
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7088
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6672
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5539
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
650
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
613
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
507
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional
496
Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
445
"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
36
clics
Cómo se clasifican los países según su nivel de desarrollo
La clasificación de países como "desarrollados" o "en vías de desarrollo" no es sencilla debido a la complejidad de evaluar el bienestar y el progreso
|
etiquetas
:
países en vía de desarrollo
,
países desarrollados
,
economía
4
1
3
K
20
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
3
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cuñado
*
De todos los mierdios cagados por spammers que le dicen a ChatGPT que les escriba un artículo para rascar unos centimillos en anuncios éste es, muy probablemente, el más cutre de todos.
@imparsifal
, deberíais darle una vuelta a esa extraña nueva norma del spam cuantitativo, porque no es más que una faro para spammers desahuciados. Es un bucle infinito de: cuatro envíos random sobre el tema de moda + uno de spam.
0
K
11
#1
Tito_Keith
Hace tiempo que el término "En vías de desarrollo" se ha desechado por impreciso y tendencioso. Que un país esté en un nivel inferior de desarrollo no significa que esté mejorando. Puede ir a peor. Es un término del colonialismo que viene a decir que están jodidos pero ya mejorarán, que esperen un poco más mientras les saqueamos los recursos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
@imparsifal, deberíais darle una vuelta a esa extraña nueva norma del spam cuantitativo, porque no es más que una faro para spammers desahuciados. Es un bucle infinito de: cuatro envíos random sobre el tema de moda + uno de spam.