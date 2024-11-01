Cómo China usó empresas como Apple para superar a EE.UU. y convertirse en un líder tecnológico mundial

Que empresas tecnológicas estadounidenses como Apple fabricaran sus productos en China parecía hasta hace poco una jugada empresarial maestra. La ecuación era sencilla: producir en China es más barato y, por ende, mayor es el margen de ganancia. Pero, quizás sin darse cuenta, las empresas estadounidenses alimentaron por años a sus rivales del futuro. Produciendo teléfonos móviles, vehículos eléctricos y un largo etcétera para compañías extranjeras, China fue desarrollando unas capacidades industriales, tecnológicas y humanas con las que.
Es todo el mundo sabe que las empresas USAnas van a levantar los otros países...
No jodamos, que los chinos fueron listos y supieron girarles la tortilla, el resto son pamplinas. Mucho lloro y envidia se ve hoy día...
Además en India tienen ahora un presidente muy nacionalista. Que a ese país lo que le falta es que llegue alguien con mano dura (y que sepa gestionar, claro está) y parece que Narendra Modi tiene ganas de hacer cosas por allí.
Puede que hasta los indios dejen de cagar en las playas y tirar muertos al Ganghes!