Cómo Charlie Kirk aprendió algo de un estudiante de Cambridge [ENG]
Charlie Kirk, activista político estadounidense, participó en un debate con un estudiante de Cambridge y aprendió hechos sobre la cultura mesopotámica.
kirk
,
lógica
,
hechos
,
debate
relacionadas
#1
ostiayajoder
Luego tambien aprendio q el precio q hay q pagar para q todos los estadounidenses puedan tener armas en casa puede ser muy alto.
4
K
73
#5
lordban
*
#1
O el precio por tener los manicomios cerrados y los furries sueltos por las calles.
0
K
7
#6
ChukNorris
*
#1
Pero no tan alto como escribir la u y la e de los "que", se cotizan a precio de oro. Y mejor no hablemos también de las tildes.
0
K
10
#7
Alcalino
#1
si estuvieras en EEUU, perderias tu puesto de trabajo sólo por ese cometario
0
K
10
#3
CrudaVerdad
Lo último que aprendió fue sobre la fuerza cinética.
0
K
10
#2
Einwanderer
Dudo mucho que aprendiese algo, aunque alguno lo usó para barrer el suelo. En cualquier caso, ese disco duro ya está formateado.
0
K
7
#4
Luca7
*
Rojelios alegrándose de un asesinato por debajo y por encima de esta línea
2
K
-6
