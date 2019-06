¿Cómo Apple (en privado) encuentra sus dispositivos fuera de línea? ENG

En la conferencia WWDC del lunes, Apple anunció una nueva y genial característica llamada "Find My" . A diferencia de " Find my iPhone " de Apple , que utiliza la comunicación celular y el propio GPS del dispositivo perdido para identificar la ubicación de un teléfono perdido, "Find My" también le permite encontrar dispositivos que no tienen soporte celular o GPS interno, como computadoras portátiles , o (y Apple ha insinuado esto en general) incluso etiquetas de ubicación "tontas" que puede adjuntar a sus pertenencias físicas no electrónicas.