Un comité de la ONU denuncia el uso de discapacitados en experimentos en Corea del Norte

Personas con discapacidades psicosociales e intelectuales están siendo objeto de experimentos médicos y científicos en Corea del Norte, algo que podría suponer una forma de tortura y maltrato, denunció este miércoles el informe sobre ese país de un comité de Naciones Unidas. Según el Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas Discapacitadas, existen "informaciones creíbles" sobre este tipo de experimentos, por lo que recomendó a las autoridades norcoreanas su inmediata prohibición. El informe también subraya que personas con discapacidad

capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Seran comunistas pero usan criterios economicistas. Si experimentan con no discapacitados y se les estropean pierden mas rendimiento que le podrian sacar al camarada a lo largo de su vida util.
Heni #4 Heni
- Chagpt, quién preside el Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas Discapacitadas?
- Miyeon Kim
- Quién es?
- Miyeon Kim es una experta surcoreana en derecho internacional
- No tengo más preguntas chatgpt
ChatGPT #1 ChatGPT
Informaciones creíbles como cuando ejecutaban a gente con misiles y luego aparecían en un desfile…
