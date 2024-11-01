edición general
El Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas de archivos de Jeffrey Epstein [ENG]

El comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que había publicado 33.000 páginas de registros relacionados con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La publicación de los archivos del Departamento de Justicia incluye expedientes judiciales de hace años relacionados con Epstein y su exnovia y socia Ghislaine Maxwell, así como grabaciones de cámaras corporales de registros e interrogatorios policiales. Los archivos parecen contener información que ya es de dominio público.

Grahml
Parece ser que el 97% de lo publicado, ya era conocido;

"After careful review, Oversight Democrats have found that 97% of the documents received from the Department of Justice were already public. There is no mention of any client list or anything that improves transparency or justice for victims."

edition.cnn.com/politics/live-news/epstein-files-release-09-02-25
Mangione
Seguro que no los han tocado y nos dejan leerlos tal cual son... xD  media
