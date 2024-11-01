La Comisión Europea lanza EU Inc. para crear empresas en 48 horas por 100 euros que podrán operar en toda Europa

La institución ha anunciado este miércoles, dentro de la propuesta del régimen 28, un nuevo marco corporativo europeo para facilitar la creación de empresas y su operatividad en toda la Unión bajo el nombre de EU Inc. La idea es ofrecer “un marco jurídico armonizado, poniendo fin a la fragmentación del Mercado Único”, de manera que se pueda registrar una compañía en 48 horas mediante un procedimiento simple con un coste de solo 100 euros que pueda funcionar en toda la UE.