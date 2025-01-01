Comienza la nueva temporada de fútbol, y LaLiga sigue bloqueando

Hoy, a las 19:00h ha empezado el primer partido de la temporada 2025/2026 de LaLiga. Para sorpresa de nadie, siguen bloqueando IPs de Cloudflare. 5 minutos antes de empezar el partido ya se han detectado los primeros bloqueos.
| etiquetas: laliga , fútbol , cloudflare , vpn , bloqueo , internet , ilegal
meneame.net/m/actualidad/estaciones-tren-futuristas-china
"-El futbol sín el público no es nada... y con el público lo es todo."
Pues tan sencillo como dejarlos sin público en sus partidos si siguen bloqueando las IPs de Cloudflare y con ello buena parte de Internet.
Ojo si empieza a afectar a servicios bancarios o de pagos...