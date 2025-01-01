edición general
Comienza la nueva temporada de fútbol, y LaLiga sigue bloqueando

Hoy, a las 19:00h ha empezado el primer partido de la temporada 2025/2026 de LaLiga. Para sorpresa de nadie, siguen bloqueando IPs de Cloudflare. 5 minutos antes de empezar el partido ya se han detectado los primeros bloqueos.

ipanies #2 ipanies
Como está China, oigan!!!!
calde #5 calde
#2 En concreto está como un tren bala... pero para muchos siguen siendo esos que recogían arroz en el medio del bosque.

meneame.net/m/actualidad/estaciones-tren-futuristas-china
frankiegth #4 frankiegth *
#0. ¿Habeis visto la última campaña publicitaria en RTVE en la que futbolistas dicen mirando a la cámara algo así como? :

"-El futbol sín el público no es nada... y con el público lo es todo."

Pues tan sencillo como dejarlos sin público en sus partidos si siguen bloqueando las IPs de Cloudflare y con ello buena parte de Internet.
josete15 #3 josete15
Y cuando más bloqueos hay, es cuando más fácil está siendo ver los partidos en abierto {0x1f602} .
#6 rosterio
Quizás ha sido coincidencia, pero bizum no me funcionaba sobre las 19:25
Ojo si empieza a afectar a servicios bancarios o de pagos...
#7 Leon_Bocanegra
#6 tu amigo se ha creído eso? Pagale ya hombre. :troll:
menéame