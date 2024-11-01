Comienza el curso escolar en Euskal Herria Norte, con ampliación de la oferta en euskara [EUS]

Tal y como muestran los datos presentados en enero por Euskararen Erakunde Publikoa (EEP), durante dos décadas (entre 2004 y 2024) los centros educativos con inmersión lingüística en euskera y modelo bilingüe han superado al modelo francés en Iparralde. Las centros monolingües han pasado del 58% en 2004 al 29% en la actualidad. Por otra parte, en 32 de los 41 centros ofrecen modelo bilingüe; y en cuanto a los liceos, en 12 de los 15 hay un modelo bilingüe. En cuanto al número de alumnos, aun son mayoría los que estudian en francés.