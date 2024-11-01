Combatir los incendios con fuego, quemas prescritas para reducir daños

En este contexto de emergencia climática, los expertos llevan años desarrollando e investigando herramientas de gestión forestal.



Ahora, investigadores de la prestigiosa Universidad de Stanford han demostrado que las quemas prescritas pueden reducir significativamente su impacto, tanto en el daño a los bosques como en la generación de contaminación.



En España, el uso del fuego técnico se aplica desde hace años en zonas estratégicas, especialmente seleccionadas, con una finalidad múltiple.



Por un lado, se emplea como herramienta de gestión fo