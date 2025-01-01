edición general
La Colla Jove de Tarragona vence el mito del 'pilar de 8' en la plaza de les Cols en un histórico Sant Magí [CAT]

Los lilas completan una estructura que hacía 147 años que no se completaba en la plaza de les Cols. La Jove de Tarragona, que había estrenado la 'gamma extra' hace menos de tres semanas en Vilanova, ha conseguido aquello que parecía imposible: descargar el 'pilar emmanillat' en la plaza de les Cols. La plaza tiene una pronunciada pendiente y un sistema de colocación particular que añade dificultades a la hora de hacer 'castells'. Esta vez, los de la camisa lila han redoblado la apuesta y han querido enfocar el pilar hacia la Catedral.

#10 AlexGuevara
Wow! Enhorabona gent!
Pataperro #1 Pataperro
No al uso imprudente de menores en fiestas populares! No al maltrato infantil! :palm:

Venga, a ver quien es el primero que se victimiza con la catalanofobia o que dice el fútbol es mucho mas peligroso.
#3 Leon_Bocanegra
#1 en los 80 era peor.
plutanasio #6 plutanasio
#1 bueno pero al menos lleva un casco la chiquilla xD
#11 AlexGuevara
#1 No a xenófogos como tú en general
#4 Leon_Bocanegra
La culpa es de la niña que ponen en la alto, por no hacer autocrítica.
#5 diablos_maiq *
Venga ya, eso es una imagen generada por una IA :troll:
D303 #2 D303
A mi me parece espectacular, no lo puedo ver por mi acrofobia (me cuesta hasta en juegos ver alturas) pero el video increible.
#13 To_lo_loco
¡Irresponsables!

Y me da igual la tradición, la intención y el fenómeno.

Ponerse en riesgo de manera voluntaria, sea “volar”, correr delante de los toros, hacer funambulismo sin red, saltar de cabeza por un acantilado, etc, es comprar boletos para pasar al otro lado, bien directamente o de manera tetrapléjica.

Lo sé soy un aburrido que se morirá en cualquier momento de una cosa aburrida. Pero hay tantos suicidios enmascarados…..
Lorips_ #7 Lorips_
¿Por qué a esto los españoles le llaman "los castellet"?
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#7 ¿Cómo se llama?
PauMarí #14 PauMarí
#8 depende de las zonas de Catalunya, por la mía son "moixigangas".
plutanasio #9 plutanasio
#7 Por Castilla, obviamente :troll:
Pertinax #12 Pertinax *
#7 Por lo mismo que muchos catalanes pronuncian Madrit. Y no es nada malo ni oculta oscuras intenciones.
