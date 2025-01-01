La Colla Jove de Tarragona vence el mito del 'pilar de 8' en la plaza de les Cols en un histórico Sant Magí [CAT]  

Los lilas completan una estructura que hacía 147 años que no se completaba en la plaza de les Cols. La Jove de Tarragona, que había estrenado la 'gamma extra' hace menos de tres semanas en Vilanova, ha conseguido aquello que parecía imposible: descargar el 'pilar emmanillat' en la plaza de les Cols. La plaza tiene una pronunciada pendiente y un sistema de colocación particular que añade dificultades a la hora de hacer 'castells'. Esta vez, los de la camisa lila han redoblado la apuesta y han querido enfocar el pilar hacia la Catedral.
| etiquetas: castellers , colla jove de tarragona , sant magi
Venga, a ver quien es el primero que se victimiza con la catalanofobia o que dice el fútbol es mucho mas peligroso.
Y me da igual la tradición, la intención y el fenómeno.
Ponerse en riesgo de manera voluntaria, sea “volar”, correr delante de los toros, hacer funambulismo sin red, saltar de cabeza por un acantilado, etc, es comprar boletos para pasar al otro lado, bien directamente o de manera tetrapléjica.
Lo sé soy un aburrido que se morirá en cualquier momento de una cosa aburrida. Pero hay tantos suicidios enmascarados…..