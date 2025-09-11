edición general
4 meneos
38 clics
Colecta por el jubilado mallorquín que se instaló en Tailandia, que está muy enfermo: «No me quiero morir aquí»

Colecta por el jubilado mallorquín que se instaló en Tailandia, que está muy enfermo: «No me quiero morir aquí»

Rafa Ruiz, ex socorrista en el polideportivo de Son Roca, lleva días ingresado con graves problemas respiratorios y no puede pagar el hospital.

| etiquetas: jubilado , tailandia , enfermo , mallorca , repatriación
3 1 0 K 40 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#4 Grahml
Muy pocos detalles dan en la noticia para entender la verdadera situación del señor.
0 K 19
cosmonauta #1 cosmonauta *
No me jodas....¡Ha de ser broma!

Edit: No es broma, es tontería que tienen algunos. Pobre hombre!
0 K 12
Feindesland #2 Feindesland
más religión...

:palm:
0 K 12
pablisako #3 pablisako
El problema es que tiene que volver en un avión medicalizado.
0 K 10

menéame