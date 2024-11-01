Colas históricas en el consulado de Marruecos en Almería: "Nunca había visto esto"

Encaramados a unas rejas, dos personas tratan de ordenar desde fuera. Dentro, los trabajadores hacen el resto del trabajo. Las colas ocupan la acera, rodean la entrada y obligan a organizar el acceso desde fuera: centenares de personas se concentran desde hace días frente al Consulado de Marruecos de Almería para realizar trámites administrativos previos a la futura regularización impulsada por el Gobierno, que este 14 de abril se aprobará en el Consejo de Ministros.
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No me vendas la moto. La mayoría van a tributar lo mismo que una liebre porque sus empleos son paupérrimos.
Pero claro, son mano de obra baratita y sumisa, eso les viene DPM a los de siempre.