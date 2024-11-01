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Colas históricas en el consulado de Marruecos en Almería: "Nunca había visto esto"

Colas históricas en el consulado de Marruecos en Almería: "Nunca había visto esto"

Encaramados a unas rejas, dos personas tratan de ordenar desde fuera. Dentro, los trabajadores hacen el resto del trabajo. Las colas ocupan la acera, rodean la entrada y obligan a organizar el acceso desde fuera: centenares de personas se concentran desde hace días frente al Consulado de Marruecos de Almería para realizar trámites administrativos previos a la futura regularización impulsada por el Gobierno, que este 14 de abril se aprobará en el Consejo de Ministros.

| etiquetas: consulado , marruecos , almería , regularización , inmigrantes , españa
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Tok_Tok
#2 ¿Has visto alguna obra últimamente? Una reparación de una calle, o edificio de viviendas, etc. Igual que si pides un servicio de mudanza, o un cuidador de persona mayor
1 K 12
perrico #4 perrico
#2 Lo van a hacer. Van a pasar de trabajar en negro a cotizar y pagar impuestos con los que se pueden hacer todas esas cosas.
2 K 31
#8 tpm1
#4 ¿Y por qué van a dejar de trabajar en negro? Ni que no hubiese ya mucha gente española o con papeles que trabaja en negro o con condiciones laborales semi esclavistas. Que si, algunos ahora lo tendrán más fácil. para encontrar otros trabajos o poder exigir mejores condiciones, pero muchos otros seguirán con condiciones de mierda. Por no decir que inmigrantes sin papeles no paran de llegar, así que si comienzas a exigir el jefe le dirá que prefiere al nuevo sin papeles.
1 K 19
#5 poseso
#2 Es gente que YA está trabajando en los invernaderos almerienses por 4 perras y viviendo en barrios cutres y poblados de chabolas. Claro está que así aceleran mas la prosperidad.... de los que van con Maseratis y Ferraris por El Ejido.
2 K 25
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#5 Vivo a 8 km del Ejido y en mi vida he visto allí un Ferrari.
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#11 kaos_subversivo
#7 el Ferrari lo tiene el jefe en su cortijo. Para ir a los invernaderos mejor en land rover
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Aguarrás #6 Aguarrás *
#2 Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia.
No me vendas la moto. La mayoría van a tributar lo mismo que una liebre porque sus empleos son paupérrimos.
Pero claro, son mano de obra baratita y sumisa, eso les viene DPM a los de siempre.
5 K 56
MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Bienvenidos!! (Sin ironía ninguna)
2 K 32
#10 vokimon
Los empresauros hasta ahora iban tranquilos de que a la gente ilegal que "contrataba" ni se le pasaria por la cabeza denunciar por condiciones laborales ilegales. Ahora tienen que buscar otras bazas (que las encontraran). Pero solo por eso ya vale la pena.
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FunFrock #9 FunFrock
El empresario q contrata a alguien en negro sin papeles va a pagar ahroa el doble por amor al arte.... Ya
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Chepacoletariado #12 Chepacoletariado
Gracias Pedro.
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menéame