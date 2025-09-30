edición general
Por qué los códigos de conducta estrictos son innecesarios para la mayoría de los proyectos de código abierto (eng)

¿Cómo es que los "Códigos de Conducta", que en su día se consideraron una herramienta para fomentar la colaboración y mantener una comunidad saludable, se han convertido en objeto de una intensa controversia? Este artículo se revisa la trayectoria histórica del CoC en el ámbito del código abierto, desde sus inicios hasta su proliferación y transformación, pasando por los efectos adversos que se observan en la actualidad. El autor demuestra por qué un CoC excesivo es innecesario para la mayoría de proyectos de código abierto.

#1 ombresaco
Antes de leer: porque retrasan, y en general son grupos pequeños, los grandes proyectos que involucran a mucha gente son muy pocos comparativamente.
#2 XXguiriXX
#1 No. Es porque
A strict and powerful CoC inevitably requires a complex enforcement body.
#3 ombresaco
#2 es lo que tiene jugar, a veces pierdes
#4 soberao *
#2 Es por el abuso que hace gente ajena a estos proyectos usando estos códigos de conducta. De la discusión de Hacker news: news.ycombinator.com/item?id=45427655
Es como en la Vida de Brian en la discusión sobre Loreta, que un tema personal se convierte en más importante que el tema principal de la propia discusión: m.youtube.com/watch?v=jlo7YZW8vPA
