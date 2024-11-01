Código Hays: La censura en Hollywood

Este artículo se adentra en los orígenes, el funcionamiento, las consecuencias y el ocaso del Código Hays, trazando un mapa claro de su influencia en la historia del cine. Para entender el nacimiento del Código Hays, hay que mirar de cerca el clima moral y político de los Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1930 (...) Tras el auge del cine mudo y su conversión en una industria de masas, comenzaron a surgir voces críticas que alertaban sobre la supuesta inmoralidad del nuevo arte (...) La autocensura se convirtió en norma