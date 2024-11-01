edición general
¿Merece la pena comprar un coche con etiqueta B?

Depende de cómo te mueves, dónde vives, qué presupuesto manejas y, por supuesto, qué visión tienes del futuro. Este artículo te ayudará a analizar en profundidad si un coche con distintivo ambiental B sigue teniendo sentido en el mapa actual (y futuro) de movilidad en España.

filosofo #5 filosofo
#4 Todavía sí. Pero eso contando que sigan impidiendo el mandato de la UE de equilibrar el diesel con la gasolina en impuestos y que no vayas con él a una gran ciudad.
filosofo #1 filosofo *
He visto que un c2 diesel (etiqueta B) con menos de cien mil kilómetros se ha depreciado 2000€ en dos años. En 2023 se vendían en 6000€ o un poco más y ahora se venden en 4000€ o incluso menos.

La tasa de depreciación es mucho mayor que el promedio de vehículos de segunda mano en España.

Evidentemente el motivo fundamental es estar en una gran ciudad y la pegatina medioambiental B, que es la que ahora comienza a tener restricciones fuertes. Es de esperar que en los próximos dos años, con las restricciones a los coches con pegatina B muchos más altas, todavía se deprecien de forma signifivativa o directamente ya pierdan valor de mercado.
OdaAl #2 OdaAl
#1 Partiendo de la base que todos los coches están carisimos, incluidos los de segunda mano, que bajen no me parece mal.
filosofo #3 filosofo
#2 Sí. El problema es que están quedando limitados. Por eso me pareció interesante el artículo. Valora lo bueno de las 'rebajas' con lo malo de los impedimentos.
OdaAl #4 OdaAl
#3 Para hacer bastantes kilómetros en carretera todavía un diésel es más económico euro/kilómetro que los gasolina y los híbridos, sin contar a los híbridos enchufables.
#7 Tailgunner
#1 en qué ciudad exactamente comienza a tener fuertes restricciones la pegatina B?
#6 sliana
Me muevo en un coche sin etiqueta sin ningún tipo de restricciones sería una mejora.
