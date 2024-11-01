¿Merece la pena comprar un coche con etiqueta B?

Depende de cómo te mueves, dónde vives, qué presupuesto manejas y, por supuesto, qué visión tienes del futuro. Este artículo te ayudará a analizar en profundidad si un coche con distintivo ambiental B sigue teniendo sentido en el mapa actual (y futuro) de movilidad en España.
La tasa de depreciación es mucho mayor que el promedio de vehículos de segunda mano en España.
Evidentemente el motivo fundamental es estar en una gran ciudad y la pegatina medioambiental B, que es la que ahora comienza a tener restricciones fuertes. Es de esperar que en los próximos dos años, con las restricciones a los coches con pegatina B muchos más altas, todavía se deprecien de forma signifivativa o directamente ya pierdan valor de mercado.