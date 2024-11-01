El coche empieza a quedarse fuera del bolsillo de muchos en España: la realidad que dibujan las encuestas

La misma encuesta nos habla también de que cada vez más gente no puede renovar armario, ni ropa ni zapatos, o tener reuniones familiares o lúdicas al menos una vez al mes. Prácticamente todo lo que se puede considerar carencias sociales han aumentado en los últimos 12 meses, incluso el de personas que no pueden permitirse conexión a internet en sus hogares.
| etiquetas: coche , economia , carencias , encuesta , ine
www.meneame.net/story/decrecimiento-alternativa-muerte-capitalismo/c04
(Columna 10 de gráfico)
A dia de hoy ambas son cada dia mas inalcanzables y cuando un coche cuesta los mismo que una vivienda en 2010 (pequeña y en un lugar con poca demanda) lo que indica es que cada vez mas personas están siendo apartadas de la sociedad.
Sin trabajo estable, sin acceso a vivienda, y con el acceso a la movilidad cada vez mas lejos.
Y hay quien se cree que puede vivir tranquilo porque tiene un cochino piso alquilado, cuando no tenga a quien alquilarselo y empiece a llorar se merece un palo, por imbecil.
Ahora mismo en la isla de La Palma, Canarias (no confundir con la ciudad de Las Palmas donde viven los canarios que aquí no queremos ni en jaulas), hay más coches que personas, o sea, no puedes aparcar en ningún sitio, muchos coches, bastantes coches de alquiler para estafar a los turistas. Pues antes podía aparcar el Opel Corsa… » ver todo el comentario