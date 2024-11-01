edición general
¿Y si el CO₂ dejase de ser un residuo? Logran transformarlo en un precursor del plástico biodegradable

Una alianza entre científicos de las Universidades de Stanford y Northwestern ha desarrollado un sistema biológico que permite capturar el CO₂ y transformarlo en otros productos químicos.

Gry #2 Gry *
El CO2 ya es un recurso.

Hace unos años en el Reino Unido tuvieron problemas (no recuerdo por qué) para conseguir suficiente CO2 para la industria alimentaria.

También lo están utilizando junto con H2 para producir combustible.
emepuntorajoy #1 emepuntorajoy
La solución será tecnológica, nunca política
#3 solojavi
Espero que lo consigan, podría ser una solución para buena parte de nuestros problemas actuales.
Laendle #4 Laendle
El rendimiento será muy bajo (no lo pone), y se consume energia por que hay que hacerlo en varios pasos, o reacciones.
Será más eficiente generar energia con renovables hasta que tengamos energia de fusion.

Reservar el petroleo para fabricar fertilizantes, cambiar los coches de gasolina/gasoleo per coches con bateria de sodio. El mar está lleno de sodio que podemos extraer con energia solar.

Aqui lo puedes probar tu mismo:
www.instructables.com/Sodium-From-Seawater/
