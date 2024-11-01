¿Y si el CO₂ dejase de ser un residuo? Logran transformarlo en un precursor del plástico biodegradable

Una alianza entre científicos de las Universidades de Stanford y Northwestern ha desarrollado un sistema biológico que permite capturar el CO₂ y transformarlo en otros productos químicos.
Hace unos años en el Reino Unido tuvieron problemas (no recuerdo por qué) para conseguir suficiente CO2 para la industria alimentaria.
También lo están utilizando junto con H2 para producir combustible.
Será más eficiente generar energia con renovables hasta que tengamos energia de fusion.
Reservar el petroleo para fabricar fertilizantes, cambiar los coches de gasolina/gasoleo per coches con bateria de sodio. El mar está lleno de sodio que podemos extraer con energia solar.
Aqui lo puedes probar tu mismo:
www.instructables.com/Sodium-From-Seawater/