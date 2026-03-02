La CNMV multa con 1,5 M al Sabadell por no informar a minoristas sobre sus pagarés

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con 1,5 millones de euros al Banco Sabadell por no haber informado a los clientes minoristas suscriptores de los pagarés emitidos por la entidad en 2023 sobre su coste y precio. Según una resolución del pasado 12 de febrero de 2026 de la CNMV, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sanción impuesta al Banco Sabadell responde a una infracción "muy grave".