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La CNMC apunta a que el apagón tuvo múltiples causas y pide medidas para evitar picos de tensión y reordenar la red

La CNMC apunta a que el apagón tuvo múltiples causas y pide medidas para evitar picos de tensión y reordenar la red

La CNMC ha publicado su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, sin buscar culpables, pero con un paquete de recomendaciones para asegurar a sectores como el gas, la electricidad, las telecos o el transporte ferroviario ante posibles nuevas caídas de suministro. El regulador apunta al operador y transportista, REE, a las distribuidoras, autoconsumo, generación renovable, control de tensión, subestaciones, demanda, interconexiones y a la falta de control, y además había herramientas suficientes para que no hubiera ocurrido.

| etiquetas: cnmc , apagón , eléctricas , ree , autoconsumo , industria , renovables
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7 comentarios
5 2 1 K 56 actualidad
correcorrecorre #1 correcorrecorre
Si la CNMC no busca culpables, es que el problema lo tiene el estado...
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#2 diablos_maiq *
#1 ... o que no es su función
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Trigonometrico #3 Trigonometrico
#1 Pero es síntoma de que las culpables son las grandes eléctricas y las nucleares.
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 O las empresas que colocan a los políticos... aunque eso también es un problema del estado
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javierchiclana #4 javierchiclana
"Uso exclusivo para suscriptores". Muro de pago
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Como un desastre natural... cosas que pasan, no hay ningún culpable, y demás escusas.
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#7 PerritaPiloto
Fue desincronización de la red, que mitigaron ajustando reactancias y aumentando el mallado. Esto llevo a una subida de tensión, que intentaron a su vez mitigar cambiando modos de interconexión con Francia entre otras cosas.

Algunas centrales se desconectaron por autoprotección antes de que estaba previsto y algunos puntos de evacuación se desconectaron antes de los límites que tenían pactados.

Está todo en el informe anomizado. Y supongo que los responsables de cada instalación saben cuando está hablando de de la suya y que desde el ministerio les habrán dado toque.
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menéame