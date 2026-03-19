La CNMC apunta a que el apagón tuvo múltiples causas y pide medidas para evitar picos de tensión y reordenar la red

La CNMC ha publicado su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, sin buscar culpables, pero con un paquete de recomendaciones para asegurar a sectores como el gas, la electricidad, las telecos o el transporte ferroviario ante posibles nuevas caídas de suministro. El regulador apunta al operador y transportista, REE, a las distribuidoras, autoconsumo, generación renovable, control de tensión, subestaciones, demanda, interconexiones y a la falta de control, y además había herramientas suficientes para que no hubiera ocurrido.