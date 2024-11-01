'Clayface': lo nuevo de DC abrazará el body horror

Clayface, conocido también como Cara de Barro en España, es un supervillano de DC Comics que aparece principalmente en las historias de Batman. Este antagonista, que ha adoptado varias identidades a lo largo de su historia, es un hombre capaz de adoptar cualquier forma convirtiendo su cuerpo en arcilla. En su versión en acción real, Clayface abrazará la naturaleza macabra del personaje para enfocar la película desde el terror y con calificación Rated-R, es decir, para adultos.