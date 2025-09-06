edición general
Las claves que deben conocer los inversores de la opa del BBVA al Sabadell

Llega la hora de la verdad para una de las operaciones más turbulentas de la historia empresarial española. Los accionistas del banco catalán tienen la palabra. Pocas veces se ha visto en el sector financiero europeo una tenacidad como la que ha mostrado el BBVA en su propósito de comprar el Banco Sabadell. Ni la enérgica defensa de la entidad catalana, ni las trabas del Gobierno de España, ni las presiones del mercado han logrado intimidar al banco que preside Carlos Torres.

Ahora solo les queda pagar lo que vale, que últimamente con las subidas de Sabadell, la oferta era peor que el precio de la acción xD
