Clavan un destornillador en la cabeza a un hombre durante una violenta pelea en Albatera

Una violenta pelea entre varios ciudadanos marroquíes en Albatera terminó con una escena de extrema gravedad: con un destornillador clavado en la cabeza de uno de los implicados en el enfrentamiento. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local, que tuvieron que practicar un vendaje de urgencia para inmovilizar la herramienta y contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios. Otro de los participantes en la pelea presentaba una herida abierta en el pómulo con seccionamiento de musculatura...Imágenes sensibles



