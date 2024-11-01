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Clavan un destornillador en la cabeza a un hombre durante una violenta pelea en Albatera

Clavan un destornillador en la cabeza a un hombre durante una violenta pelea en Albatera

Una violenta pelea entre varios ciudadanos marroquíes en Albatera terminó con una escena de extrema gravedad: con un destornillador clavado en la cabeza de uno de los implicados en el enfrentamiento. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local, que tuvieron que practicar un vendaje de urgencia para inmovilizar la herramienta y contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios. Otro de los participantes en la pelea presentaba una herida abierta en el pómulo con seccionamiento de musculatura...Imágenes sensibles


| etiquetas: destornillador , cráneo , pelea , albatera , seccionamiento , pómulo
4 3 0 K 123 Sucesos
6 comentarios
4 3 0 K 123 Sucesos
Pertinax #1 Pertinax *
No entréis. Cuando aparezca la miniatura ya no habrá solución.
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Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Ya ha aparecido xD

Alicante siendo Alicante, una vez más.
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Pertinax #4 Pertinax *
#2 Marrakechante más bien. Es otro caso aislado en el que los alicantinos tienen poca culpa.
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Alfon_Dc #3 Alfon_Dc *
Los mejores destornilladores,los de Alicante.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
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Butters #5 Butters
Hay que mirar el lado positivo. Si le cortan la oreja izquierda, aún puede seguir llevando gafas
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menéame