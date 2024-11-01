edición general
Claudine Cohen: Los orígenes de la dominación masculina

¿Están realmente desapareciendo la «esclavitud» y la vasallaje de las que hablaba Simone de Beauvoir? La dominación masculina aparece hoy en día como una estructura cuyos efectos nocivos perduran en nuestras sociedades y se prolongan o reaparecen incluso cuando creemos que han sido erradicados. La dominación de los hombres sobre las mujeres se ejerce a través de la existencia de marcos sociales y mandatos morales restrictivos, manifestaciones sociales, políticas, psicológicas y simbólicas, pero también a través de formas más brutales.

#1 j-light
Es notorio y conocido que el hombre (entendido como varón) ha disfrutado de educación gratuita, trabajo automatizado, derechos laborales y privilegios varios, como votar, desde el inicio de los tiempos y aún así ha decidido mantener a la mujer maltratada porque...somos malos.
ThugLife #2 ThugLife
Dominación femenina.
