Claudine Cohen: Los orígenes de la dominación masculina

¿Están realmente desapareciendo la «esclavitud» y la vasallaje de las que hablaba Simone de Beauvoir? La dominación masculina aparece hoy en día como una estructura cuyos efectos nocivos perduran en nuestras sociedades y se prolongan o reaparecen incluso cuando creemos que han sido erradicados. La dominación de los hombres sobre las mujeres se ejerce a través de la existencia de marcos sociales y mandatos morales restrictivos, manifestaciones sociales, políticas, psicológicas y simbólicas, pero también a través de formas más brutales.