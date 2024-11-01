Claudia Sheinbaum presume de la respuesta del presidente surcoreano sobre los conciertos de la boyband BTS  

La Mandataria mexicana dio a conocer en un vídeo la respuesta de su homólogo asiático a la carta que Sheinbaum le envió para aumentar la cantidad de conciertos de la boyband. "Hace algunos días envié una carta al Presidente de Corea para que a través suyo pudiera contactar a los productores de este grupo que le gusta mucho a las y los jóvenes mexicanos y hablar para que pudieran tener más funciones en México", dijo. El video desató críticas cuestionando que Sheinbaum dedique tiempo a estas gestiones en lugar de a problemas como la inseguridad
| etiquetas: claudia sheinbaum , bts , méxico
Si el votante medio fuera más inteligente y tuviera más espíritu crítico, no habría ni uno de los políticos actuales en el poder.