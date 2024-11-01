edición general
Claudia Sheinbaum presume de la respuesta del presidente surcoreano sobre los conciertos de la boyband BTS

La Mandataria mexicana dio a conocer en un vídeo la respuesta de su homólogo asiático a la carta que Sheinbaum le envió para aumentar la cantidad de conciertos de la boyband. "Hace algunos días envié una carta al Presidente de Corea para que a través suyo pudiera contactar a los productores de este grupo que le gusta mucho a las y los jóvenes mexicanos y hablar para que pudieran tener más funciones en México", dijo. El video desató críticas cuestionando que Sheinbaum dedique tiempo a estas gestiones en lugar de a problemas como la inseguridad

Chinchorro #2 Chinchorro
Si, en Puerto Vallarta :troll:
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
La oclocracia ya llegó, y sin hacer ruido.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
miedo le daria al coreano que la emprendieran con los consabidos lloriqueos mexicas. Eso si aquello que parece Afganistan o Siria pero con mas pimientos de esos, ni un ayaya aqui hay tomate cuate, eh :troll:
Narmer #3 Narmer
Cualquier político avezado sabe que el “pan y circo” es lo que más votos da. Lo de la seguridad, sanidad, educación, etc, es secundario.

Si el votante medio fuera más inteligente y tuviera más espíritu crítico, no habría ni uno de los políticos actuales en el poder.
