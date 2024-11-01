edición general
Claude facilita importar conversaciones de ChatGPT, Copilot y Gemini en plena polémica por el Pentágono

Claude ahora permite importar conversaciones de ChatGPT, Copilot y Gemini, para que los usuarios puedan continuar donde lo dejaron.

senador #1 senador *
¡Cómo me ponen las t-IA-s celosas!...
