Claude Code: La herramienta que acelera la creación de software profesional

Claude Code ha logrado un hito asombroso: generar mil millones de dólares en ingresos en tan solo seis meses. Este resultado no proviene de promesas exageradas ni de demostraciones especulativas, sino de su uso práctico por desarrolladores reales para resolver problemas concretos. Su crecimiento acelerado refleja una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que se crea software: el auge del agentic coding. Este concepto se refiere a herramientas que no solo completan código o responden preguntas, sino que también ejecutan tareas..

UsuarioXY #1 UsuarioXY
Estás son las empresas que según meneame están en burbuja y que no les va a a quitar el empleo en los próximos meses.

Luego viene la realidad y te pasa por encima.
SeñorMarron #2 SeñorMarron
#1 Claude Code es la mejor herramienta hoy por hoy. Pero como no lo lleves de la manita y lo dejes a su aire sin supervisar cada cambio... Para generar tests y documentación es ideal, como decía una gran herramienta, pero no sustituye al dev
UsuarioXY #3 UsuarioXY
#2 sustituye al dev mediocre que de esos son la mayoría y donde antes había 10 ahora habrá 1.
