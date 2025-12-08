Claude Code: La herramienta que acelera la creación de software profesional

Claude Code ha logrado un hito asombroso: generar mil millones de dólares en ingresos en tan solo seis meses. Este resultado no proviene de promesas exageradas ni de demostraciones especulativas, sino de su uso práctico por desarrolladores reales para resolver problemas concretos. Su crecimiento acelerado refleja una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que se crea software: el auge del agentic coding. Este concepto se refiere a herramientas que no solo completan código o responden preguntas, sino que también ejecutan tareas..