Ciudades inundadas por las aguas: otra forma de concienciarse, esta vez en 3D

Sea Level Rise 3D Map es una demostración-simulación con datos de Google y código disponible en Github creada por Akihiko Kusanagim, «Nagix». Muestra cómo se verían las ciudades con la elevación del nivel del mar que se antoja inevitable en las próximas décadas y siglos. Similar a FloodMap, lo bonito de este simulador es que las imágenes son en 3D y es posible moverse por ellas como en Google Maps/Earth. Basta indicar un lugar en el buscador para saltar directamente y luego usar los botones de la derecha o el ratón y las ruedas para el zoom.