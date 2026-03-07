La ciudad que se limpia: seguridad, turismo y urbanismo en el laboratorio de Ciutat Vella

En la política urbana contemporánea hay una operación que se repite con insistencia: cuando los problemas sociales se vuelven demasiado visibles, se redefinen como problemas de orden. La reciente entrevista al comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, publicada en La Vanguardia, ofrece un compendio bastante ilustrativo de esta lógica aplicada a la ciudad de Barcelona. Es, sobre todo, una forma concreta de entender la ciudad y sus conflictos en clave neoliberal.